Интернет
Вести.RuВ интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Газета "Коммерсантъ" предполагает, что среди данных, попавших в открытый доступ, может быть персональная информация тысяч россиян.
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с чего всё началось
В интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов (виртуальная частная сеть, Virtual private network), сообщила исследовательская группа организации vpnMentor.РБКвчера в 21:29
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