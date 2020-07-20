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Вести.RuВести.RuВ интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Газета "Коммерсантъ" предполагает, что среди данных, попавших в открытый доступ, может быть персональная информация тысяч россиян.
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с чего всё началось
В интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов (виртуальная частная сеть, Virtual private network), сообщила
 исследовательская группа организации vpnMentor.
РБКвчера в 21:29

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Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов попали в интернет

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Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

ТАССвчера в 20:46

Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

РБКвчера в 22:16

Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

Lenta.ruвчера в 21:57

Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет

РИА Новостивчера в 23:02

СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете

RT на русскомвчера в 20:44

Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе

Интерфаксвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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