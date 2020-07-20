с чего всё началось

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Газета "Коммерсантъ" предполагает, что среди данных, попавших в открытый доступ, может быть персональная информация тысяч россиян.

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

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Экономика В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха. 1

Общество Мэр Краснодара предложил вернуть в госсобственность НЭСК Если происходят отключения электроэнергии в микрорайонах на сутки, то необходимо расприватизировать имущество и вернуть его в госимущество, чтобы мы могли спокойно восстановить все поврежденные сети. 8

Политика В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 67

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Происшествия В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».

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Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 20