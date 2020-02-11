Общество

ИзвестияИзвестияВ Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей. В каждой из них были указаны ФИО клиента, регион и город проживания, контактные данные и сумма запрашиваемого кредита.
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с чего всё началось

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.
РБК01:00

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РБК: произошла утечка данных более 44 тыс. россиян, желающих взять кредит

ТАСС03:17

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

РБК01:00

Данные десятков тысяч россиян попали в открытый доступ

URA.Ru02:47

Данные более 44 тыс. клиентов «Альфа-Кредита» попали в интернет

Коммерсантъ02:46

Данные тысяч желающих взять кредит россиян утекли в сеть

Lenta.ru01:37

СМИ сообщили об утечке данных россиян, желающих оформить кредит

РИА Новости02:47
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