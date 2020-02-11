Общество
ИзвестияВ Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей. В каждой из них были указаны ФИО клиента, регион и город проживания, контактные данные и сумма запрашиваемого кредита.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.РБК01:00
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Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Элитные паркетники от Chery начнут продавать за пределами Китая
Первым на рынок выйдет паркетник, известный в Китае как Exeed TXL, а следом – Exeed VX.
Технологии
В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.
Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Культура
Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Общество
Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России
Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Здоровье
В челябинских школах продлили карантин
Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Синоптики спрогнозировали раннюю весну в европейской части РФ
Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Общество
Для солдат-срочников установят постоянный оклад
Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении для солдат-срочников постоянного оклада в размере двух тысяч рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Армия и оружие
Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Киберспорт