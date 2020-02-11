В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.

с чего всё началось

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей. В каждой из них были указаны ФИО клиента, регион и город проживания, контактные данные и сумма запрашиваемого кредита.

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

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