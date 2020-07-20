с чего всё началось

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).

Шоу-бизнес Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате. 16

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 43

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Футбол КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

Происшествия Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву . 3

Здоровье В Ярославле в онкологической больнице обнаружили коронавирус В Ярославле три отделения областной онкологической больницы приостановили плановый приём пациентов.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 118

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 180

Армия и оружие В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.

Политика Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 140

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 20

Политика В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС. 3

Авто Новый Honda Civic представят в 2021 году Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.

Экономика Грузооборот порта Хельсинки в январе – июне 2020 года упал на 9,2% Объем перевалки навалочных грузов сократился на 7,3% год к году, до 656,85 тыс. т. Перевалка прочих грузов сократилась на 18%, до 318,29 тыс. т. Контейнерооборот порта за отчетный период упал на 5,2%, до 253,45 тыс. TEU.