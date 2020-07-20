Интернет

ИзвестияИзвестияВ интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
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с чего всё началось
По информации vpnMentor
, в открытый доступ попали данные пользователей таких сервисов, как UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.
Известия04:50

Подробнее о событии

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Известия04:50

1,2 ТБ данных пользователей бесплатных VPN в открытом доступе

iXBT.com04:09

Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе

Интерфаксвчера в 19:20

Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов попали в интернет

Коммерсантъ02:32

Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

РБКвчера в 22:16

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

ТАССвчера в 20:46

Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов

РИА Новости04:33
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
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Naked Science 05:51
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Общество

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РБК 01:31
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Единоборства

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Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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В Ярославле три отделения областной онкологической больницы приостановили плановый приём пациентов.
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18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Общество

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
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Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
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Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World

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Политика

В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции

В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
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Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

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Новый Honda Civic представят в 2021 году

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ИА InterMedia вчера в 19:58
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
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Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза 18 июля в 12:13
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