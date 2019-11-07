Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru12:29

Сборная России представила форму на Евро-2020

Sports.ru11:59

Ал. Миранчук, Гилерме и Бакаев презентовали форму сборной России на Евро-2020

Sport24.ru12:13

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат11:34

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Sportbox.RU11:33

В Москве представили форму сборной России по футболу на ЕВРО-2020

РИА Новости11:37

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспресс11:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Газета.Ru 14:00
Политика

Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Наука

Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

БИЗНЕС Online 00:14
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту

Оказалось, что она просто пропустила свой самолёт, хотя приехала в аэропорт заблаговременно и все полтора часа просидела в кафе напротив входа на посадку.
Суть событий 09:34
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября

RT на русском 12:52
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Авто

Стартовали продажи кроссовера Hyundai Venue

Презентация обновленного компактного кроссовера Hyundai Venue состоялась весной текущего года.
Car.ru 01:43
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Газета.Ru вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за доставки гумпомощи в Донбасс

МИД Украины направил России ноту протеста из-за доставки гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Аргументы и Факты 12:33
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Футбол

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Lenta.ru 14:02
Общество

Неизвестные едва не сорвали спектакль в Театре на Малой Бронной

Inc-news.ru вчера в 16:16
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Фигурное катание

Тутберидзе поздравила дочь с победой на турнире в Риге

Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Мойка78 вчера в 18:51
Армия и оружие

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Политика

Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году

На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

РБК вчера в 02:31
Футбол

«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Metaratings 02:10
Политика

Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек

"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное