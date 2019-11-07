Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту Оказалось, что она просто пропустила свой самолёт, хотя приехала в аэропорт заблаговременно и все полтора часа просидела в кафе напротив входа на посадку.

Политика Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Происшествия Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве «Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Футбол «Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.

Политика Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.