Футбол
ЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020
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Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту
Оказалось, что она просто пропустила свой самолёт, хотя приехала в аэропорт заблаговременно и все полтора часа просидела в кафе напротив входа на посадку.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Авто
Стартовали продажи кроссовера Hyundai Venue
Презентация обновленного компактного кроссовера Hyundai Venue состоялась весной текущего года.
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за доставки гумпомощи в Донбасс
МИД Украины направил России ноту протеста из-за доставки гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Общество
Неизвестные едва не сорвали спектакль в Театре на Малой Бронной
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Армия и оружие
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах
Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Футбол
«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек
"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.