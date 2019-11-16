В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

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