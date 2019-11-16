Политика

Вести.RuВести.RuВ интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Вести.Ruвчера в 23:46

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБКвчера в 14:45

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.рувчера в 19:29

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ruвчера в 15:39

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звездавчера в 20:25

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ruвчера в 14:26

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ruвчера в 14:06
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Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru 15 ноября в 10:59
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Здоровье

В Новосибирске испытают комбинированный препарат против рака

Новосибирские ученые в 2020 году проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Известия вчера в 22:46
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Происшествия

Найденную в Волге женщину убили

В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.
Регион 64 00:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Общество

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Газета.Ru 03:08
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Хоккей

Овечкин во втором матче НХЛ подряд провёл эффектный силовой приём

RT на русском 03:00
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол

«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью без зрителей

«Сочи» и «Динамо» провели контрольный матч на стадионе «Фишт». Игра прошла в закрытом режиме без зрителей.
Спорт-Экспресс вчера в 06:27
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM 02:17
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН 15 ноября в 16:26
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Здоровье

Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори

Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.
N+1 вчера в 09:33
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Авто

На Украине обнаружили необычный номерной знак для авто

Рамблер вчера в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
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