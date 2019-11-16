Политика

Вести.RuВести.RuВ интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Вести.Ruвчера в 23:46

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБКвчера в 14:45

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.рувчера в 19:29

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ruвчера в 15:39

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звездавчера в 20:25

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ruвчера в 14:26

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ruвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Политика

Российский поэт признался, что финансирует армию Украины

Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
URA.Ru вчера в 16:18
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Футбол

Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 02:38
Авто

Nissan отзовет 450 тысяч автомобилей по всему миру

Японский автоконцерн Nissan отзывает 454 тысячи автомобилей в США и на Ближнем Востоке из-за утечки тормозной жидкости.
Автоновости дня 15 ноября в 22:30
Культура

В Пермском крае открылись виртуальные концертные залы

ВЕТТА 02:15
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Lenta.ru вчера в 05:00
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка

Sports.ru 04:18
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Политика

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 04:21
Экономика

Новостройки продолжают дорожать

Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Коммерсантъ 02:03
Политика

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

РБК 04:48
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль 15 ноября в 10:23
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru 15 ноября в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное