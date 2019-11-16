Политика

Вести.RuВести.RuВ интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Вести.Ruвчера в 23:46

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБКвчера в 14:45

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.рувчера в 19:29

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ruвчера в 15:39

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звездавчера в 20:25

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ruвчера в 14:26

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ruвчера в 14:06
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Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру 15 ноября в 07:16
Футбол

Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Наука

Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки

Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Актуальные Новости 03:27
Спорт

Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Газета.Ru 05:39
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 15 ноября в 11:57
Политика

В Иране на фоне протестов отключили интернет

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Известия 06:14
Экономика

Новостройки Екатеринбурга продолжают дорожать, но темпы замедлились

В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю, сообщали аналитики ЦИАН.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:54
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Происшествия

На Украине загорелся поезд с пассажирами

Взгляд.ру 05:32
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

В Подмосковье три человека насмерть отравились неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцове в результате отравления умерло три человека.
Life.ru 04:13
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru 15 ноября в 23:00
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости вчера в 04:40
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Единоборства

Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 05:58
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru 02:20
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 15 ноября в 18:45
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
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