Общество
ИжевскИнфо.РУВ интернете выставили на продажу данные россиян, желающих взять кредит
В интернете появились данные россиян, которые обращались в микрофинансовые организации для оформления займов, сообщает РБК. Продавец данных заявил, что в базе данных есть информация о 12 миллионах граждан, которые оформляли быстрые займы в 2017-2019 годах.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Режим повышенной готовности в Петербурге продлили
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия мер по противодействию распространения коронавируса в городе.
МР7.ру 14:51
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Финансы
Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК вчера в 13:31
Авто
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Представители АвтоВАЗ запустили продажи автомобиля Lada Xray Cross Instinct.
Car.ru вчера в 08:26
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
В Самарской области вводят масочный режим
В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
Общество
В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках
В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
Lenta.ru 12:49
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Армия и оружие
В Ливии советский ЗРК «Квадрат» уничтожил бомбардировщик L-39
Силы Ливийской национальной армии успешно отразили атаку бомбардировщика L-39 с помощью ЗРК «Квадрат» советского производства.
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Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 06:14
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° 03:16
Наука
Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса
Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
OAnews вчера в 06:20