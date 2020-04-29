Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ интернете выставили на продажу данные россиян, желающих взять кредит

В интернете появились данные россиян, которые обращались в микрофинансовые организации для оформления займов, сообщает РБК. Продавец данных заявил, что в базе данных есть информация о 12 миллионах граждан, которые оформляли быстрые займы в 2017-2019 годах.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ЦБ не контролирует тайну: личные данные 12 млн россиян проданы в Сети

News.ru12:50

РБК: данные 12 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

ТАСС05:41

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

Данные россиян, оформлявших микрокредиты, выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы08:04
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

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Общество

Режим повышенной готовности в Петербурге продлили

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МР7.ру 14:51
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В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
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Происшествия

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Политика

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Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
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Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей 06:16
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Финансы

Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК вчера в 13:31
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Авто

Lada Xray Cross Instinct уже доступна для покупки

Представители АвтоВАЗ запустили продажи автомобиля Lada Xray Cross Instinct.
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Армия и оружие

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Общество

В Самарской области вводят масочный режим

В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
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Общество

В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках

В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
Lenta.ru 12:49
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В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

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Российская газета 14:24
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Армия и оружие

В Ливии советский ЗРК «Квадрат» уничтожил бомбардировщик L-39

Силы Ливийской национальной армии успешно отразили атаку бомбардировщика L-39 с помощью ЗРК «Квадрат» советского производства.
HotGeo 09:37
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В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 06:14
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
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Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

РИА Новости 12:23
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

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Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу

Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
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Наука

Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
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