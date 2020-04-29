Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ интернете выставили на продажу данные россиян, желающих взять кредит

В интернете появились данные россиян, которые обращались в микрофинансовые организации для оформления займов, сообщает РБК. Продавец данных заявил, что в базе данных есть информация о 12 миллионах граждан, которые оформляли быстрые займы в 2017-2019 годах.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
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