В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиянах, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

Футбол Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.

Экономика «Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания. 4

Происшествия В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.

Общество Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 134

Финансы ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя.

Энергетика Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2» Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж. 1,5K

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 421

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 3

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 38

Армия и оружие США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35 Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США. 46

Общество В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду. 3

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 712

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 8

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. 21

Политика Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 554

Наука Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2. 7

Общество Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Ведяхин рассказал, что Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил математическую модель, предсказавшую сроки пика эпидемии коронавируса в России. 859