Общество
Российская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиянах, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Футбол
Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Экономика
«Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания.
Вести.Ru вчера в 03:54
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля
Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 07:27
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Хоккей
Бурмистров подпишет с «Ак Барсом» однолетний контракт
«Ак Барс» подпишет однолетний контракт с российским нападающим Александром Бурмистровым, сообщает «Чемпионат».
Спорт БИЗНЕС Online 06:38
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Армия и оружие
США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35
Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.
ТАСС 07:13
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Наука
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Ведяхин рассказал, что Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил математическую модель, предсказавшую сроки пика эпидемии коронавируса в России.
Rambler News Service 02:05
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00