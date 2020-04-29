Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

В открытый доступ попали данные миллионов россиян, оформлявших микрокредиты за последние несколько лет

Эхо Москвы04:05

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Здоровье

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
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Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
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