Общество
Российская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиянах, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
Предсказан пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
Вести Подмосковья 02:25
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменять введенные из-за коронавируса ограничения пока рано, но к поэтапному снятию ограничений можно будет приступить после 12 мая.
Петербургский дневник 27 апреля в 13:02
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Происшествия
Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников челябинского Минздрава
По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 07:16
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Общество
График выплаты пенсий за май жителям Бердска сообщили в ПФР
График доставки пенсий и других социальных выплат через Почту России: 2 мая - за 3 и 4 мая; 5 мая - за 5 мая; 6 мая - за 6 и 9 мая; 7 мая - за 7 и 10 мая; 8 мая - за 8 и 11 мая.
Бердск онлайн 27 апреля в 03:59
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
Политика
Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок
Российских генералов лишат каракулевых шапок, заменив их на более дешевые, передает Би-би-си.
Вечерний курьер 05:42
Общество
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Для Саратовской области покупают одноразовые маски по 425 рублей за штуку
Сумма контракта составляет 43,4 млн руб. В качестве подрядчика выступает одинцовская фирма "Сигмафарм".
СаратовБизнесКонсалтинг 06:44
Происшествия
В Ростовской области умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ростовской области, общее число заболевших выросло до 864, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин.
РИА Новости 04:48
Общество
Верховный суд посоветовал проводить судебные заседания в онлайн-режиме
«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда РФ», — сказано в постановлении.
Компания 05:14
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение.
Lenta.ru 06:46
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.
Коммерсантъ вчера в 04:41
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Авто
Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае
Правительство уже в мае моет принять постановление, которое меняет условие действия программ «Первый/Семейный автомобиль».
SpeedMe вчера в 22:57
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри
Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.
Территория новостей вчера в 12:50