Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

В открытый доступ попали данные миллионов россиян, оформлявших микрокредиты за последние несколько лет

Эхо Москвы04:05

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

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Происшествия

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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
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Общество

В Тульской области еще 90 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о регистрации 90 новых случаев заболевания COVID-19.
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Общество

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«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

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Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО

Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
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Общество

На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики

На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
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Общество

Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции

Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов закрутил роман с «копией» Анастасии Заворотнюк

Поклонники Жигунова предполагают, что он съехался с новой возлюбленной.
Актуальные Новости 01:11
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Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

В Китае медики сообщили о последствиях пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Политика

Число погибших от COVID-19 в США превысило потери во Вьетнамской войне

Количество погибших от эпидемии коронавируса в США превысило потери американцев во время войны во Вьетнаме.
Российская газета 03:44
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Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
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Авто

В Европу возвращаются легендарные мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
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Музыка

Группа BTS перенесла мировое турне из-за коронавируса

Перенос мирового турне вызван необходимостью обеспечить безопасность как организаторов выступлений, так и поклонников группы в связи с распространением коронавируса нового типа, а также ограничениями в передвижениях между странами, введенными из-за пандемии.
ТАСС вчера в 08:44
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Армия и оружие

Птица помешала ПТРК поразить цель

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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
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Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Футбол

Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.
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