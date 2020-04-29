Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

В открытый доступ попали данные миллионов россиян, оформлявших микрокредиты за последние несколько лет

Эхо Москвы04:05

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия

В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров

REGNUM вчера в 16:48
Общество

Около 45% россиян отказались от алкоголя на фоне коронавируса

По данным исследования, 45% россиян отказались от алкоголя, 38% — от кондитерской продукции и сладостей, 35% — от колбасы.
Коммерсантъ 04:11
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Общество

Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
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Общество

Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
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Политика

ГТС Украины: санкции США повлияли на переговоры «Газпрома» и Украины

Глава операторы ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что на заключение нового пятилетнего договора на транзит газа с «Газпромом» повлияли многие факторы, включая санкции Соединённых Штатов.
News.ru 04:32
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Гаджеты

Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake

По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.
Дни24 04:38
Шоу-бизнес

Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram

Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 27 апреля в 03:59
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Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
27
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному Банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 5841 человека, до 99 399 зараженных.
Рамблер 04:09
Транспорт

Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
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Кино

К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь вчера в 18:07
4
Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
12
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

RT на русском вчера в 12:09
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Гаджеты

Первый квартал 2020 года принес AMD рекордный доход, прибыль за год выросла десятикратно

Отчетный период принес AMD рекордный для первого квартала доход — 1,79 млрд долларов.
iXBT.com 03:41
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес

Актер Мэттью Перри постарел и растолстел

Фото: Мэттью Перри Что касается самого снимка, это был эффект разорвавшейся бомбы.
Bimru.ru 02:03
Общество

Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51
6
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 27 апреля в 03:52
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