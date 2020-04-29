В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

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