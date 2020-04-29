Общество
Российская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров
REGNUM вчера в 16:48
Общество
Около 45% россиян отказались от алкоголя на фоне коронавируса
По данным исследования, 45% россиян отказались от алкоголя, 38% — от кондитерской продукции и сладостей, 35% — от колбасы.
Коммерсантъ 04:11
Общество
Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
Общество
Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
Политика
ГТС Украины: санкции США повлияли на переговоры «Газпрома» и Украины
Глава операторы ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что на заключение нового пятилетнего договора на транзит газа с «Газпромом» повлияли многие факторы, включая санкции Соединённых Штатов.
News.ru 04:32
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Гаджеты
Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake
По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.
Дни24 04:38
Шоу-бизнес
Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram
Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 27 апреля в 03:59
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному Банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 5841 человека, до 99 399 зараженных.
Рамблер 04:09
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
Кино
К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь вчера в 18:07
Общество
В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика
Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
RT на русском вчера в 12:09
Гаджеты
Первый квартал 2020 года принес AMD рекордный доход, прибыль за год выросла десятикратно
Отчетный период принес AMD рекордный для первого квартала доход — 1,79 млрд долларов.
iXBT.com 03:41
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес
Актер Мэттью Перри постарел и растолстел
Фото: Мэттью Перри Что касается самого снимка, это был эффект разорвавшейся бомбы.
Bimru.ru 02:03
Общество
Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 27 апреля в 03:52