По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, пожар случился на улице Привольная. Здесь загорелась кровля цеха размером 50х30 м², который находится в исправительной колонии.

В исправительной колонии в Белгородской области загорелся цех

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