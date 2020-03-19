Происшествия

Бел.РуБел.РуВ исправительной колонии в Белгородской области загорелся цех

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, пожар случился на улице Привольная. Здесь загорелась кровля цеха размером 50х30 м², который находится в исправительной колонии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В исправительной колонии в Белгородской области загорелся цех

Бел.Ру13:46

В колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, произошел пожар

РЕН ТВ10:54

В Белгородской области пожар уничтожил цех и кровлю в ИК-4

Kursk.com11:14

В колонии, где отбывал срок Кокорин, произошел пожар

Пятый канал11:11

Потушен пожар в белгородской колонии, где отбывали наказание Кокорин с Мамаевым

Интерфакс - Россия12:41

Пожар в цеху на территории исправительной колонии в городе Алексеевка полностью потушен

МЧС медиа14:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Общество

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 18:40
Автоспорт

Этапы Гран-при «Ф-1» в Нидерландах, Испании и Монако будут перенесены

Ранее "МК-Спорт" сообщал, что "Формула-1" отменила стартовый этап чемпионата - Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
МК-Спорт 11:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Культура

В России снимут сериал про Ельцина

В России снимут сериал про победу Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году.
Политсовет 08:52
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Lenta.ru 14:22
Общество

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Общество

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
ТАСС 04:38
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Говорит Москва 13:56
Экономика

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть.
РБК 14:14
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Происшествия

Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды

Эхо Москвы 11:31
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Политика

Автор Конституции объяснил политическую силу Путина

Политическая сила президента России Владимира Путина заключается в том, что он предсказуем, но умеет сделать вид, что все неожиданно, считает бывший вице-премьер, один из авторов Конституции Сергей Шахрай.
Lenta.ru 11:57
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Гаджеты

Huawei начинает принимать предзаказы на Р40 Lite в России

Китайская компания, ставшая жертвой санкицонной политики властей США, начинает в России принимать заказы на новые смартфоны серии Р40 – модели с индексом Lite, которые имеют развитые фото- и видеовозможности, а также отлично подойдут любителям игр.
Faktom 09:06
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Футбол

«Торпедо-БелАЗ» вырвал победу у солигорского «Шахтера»

В рамках первого тура чемпионата Белоруссии, «Торпедо-БелАЗ» обыграл на выезде «Шахтер» Солигорск (0:1). Хозяева, несмотря на территориальное преимущество, не смогли забить голов.
Спорт день за днем 13:59
Политика

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Российская газета 08:15
Армия и оружие

В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя Су-27

В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя.
Ferra 10:28
Армия и оружие

ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Rusvesna.su 08:44
Культура

Герои из мультфильма «Три богатыря» будут агитировать за поправки к Конституции

Весьма 11:09
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное