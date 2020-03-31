У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19, пишет La Nuova Ferrara.

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

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