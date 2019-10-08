Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости18:40

Подробнее о событии

В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

RT на русском21:43

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАСС16:19

В Грузии посчитали убытки от приостановки рейсов из России

REGNUM19:19

Грузия подсчитала многомиллионный ущерб от потери авиасообщения с РФ

РЕН ТВ19:00

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новости18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газета16:28

Грузия потеряла $113 миллионов из-за запрета на полеты в Россию

Телеканал 360°20:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 22:01, Ашберн
Экономика

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах

Псевдоброкеры пользовались тем, что клиенты мало знакомы с законами, но хотели вложить деньги с максимальной выгодой, считает Росфинмониторинг.
Forbes 13:44
Политика

NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение».
Ведомости 20:46
Финансы

ВТБ перестал принимать вклады в евро

ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.
Российская газета 07:53
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Здоровье

Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает

Демографическая ситуация в Калининградской области «немного расстраивает».
КП - Калининград 10:30
Интернет

Роскачество составило список лучших мессенджеров

Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Аргументы и Факты 02:25
Здоровье

Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости 21:24
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 06 октября в 09:01
Армия и оружие

Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Экономика

Власти Забайкалья не могут найти деньги на троллейбусную линию до КСК

Правительство Забайкальского края не может договориться с правительством России о финансировании строительства троллейбусной линии до посёлка КСК в Чите, заявил на заседании заксобрания региона 9 октября и.о. министра финансов края Андрей Кефер.
Чита.Ру 21:55
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Технологии

Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
ФедералПресс 20:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Авто

Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП

Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe вчера в 00:35
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат 16:23
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня вчера в 04:28
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру

Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 08:47
Футбол

Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы

20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Sportbox.RU 16:57
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science 02:55
Политика

Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири

Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.
Аргументы недели вчера в 08:44
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Культура

Развод и минус половина имущества… Жена Мартиросяна узнала о шашнях с Кошкиной?

VistaNews 05 октября в 22:00
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Происшествия

В кабинете первого вице-мэра Красноярска прошли обыски

REGNUM 10:40
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное