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ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ июле частный сектор в Крыму подорожает

Повышение цен на жильё в среднем будет составлять 15-30 процентов, что связано с требованиями Роспотребнадзора, по которым отдыхающих должны селить в новых условиях. Необходимость соблюдения социальной дистанции заставляют путешествеников бронировать частный сектор, например, апартаменты и коттеджи.
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Названа стоимость путешествия в Крым «дикарями»

Национальная служба новостей07:09

Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму

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Сколько стоит самим поехать в Крым? Расчеты специалиста

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В июле частный сектор в Крыму подорожает

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Подсчитана стоимость отдыха в Крыму этим летом

Pravda.Ru05:17

Во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом

URA.Ru04:36

Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым

Lenta.ru06:06
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Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
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Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
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Происшествия

В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Хоккей

Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация выступит в поддержку России в разбирательствах по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
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Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Политика

Увековечить Путина «титулом на века» предложили в ГД

Реформа власти, которая последует после принятия новой Конституции Российской Федерации, потребует момента обсуждения увековечивания имени российского лидера Владимира Путина "в веках".
Южный Федеральный 08:13
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
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Политика

Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
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Наука

Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

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Геннадий Хазанов госпитализирован из-за проблем с работой сердца

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Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
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Происшествия

Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина

Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
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Общество

ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
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Гоар Аветисян впервые стала мамой

Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
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Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 02 июля в 05:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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