Повышение цен на жильё в среднем будет составлять 15-30 процентов, что связано с требованиями Роспотребнадзора, по которым отдыхающих должны селить в новых условиях. Необходимость соблюдения социальной дистанции заставляют путешествеников бронировать частный сектор, например, апартаменты и коттеджи.

В июле частный сектор в Крыму подорожает

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