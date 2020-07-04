Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВ июле частный сектор в Крыму подорожает

Речь идет о проживании на полуострове в течение 8-10 дней – все зависит от того, в каком городе остановились отдыхающие. Такой информацией поделился сервис Tvil.ru. Чтобы арендовать комнату в гостевом доме или мини-отеле, расположенном в городе Севастополь, придется отдать 19400 руб.
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Во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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