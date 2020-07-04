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Evo-rus.comВ июле частный сектор в Крыму подорожает
Речь идет о проживании на полуострове в течение 8-10 дней – все зависит от того, в каком городе остановились отдыхающие. Такой информацией поделился сервис Tvil.ru. Чтобы арендовать комнату в гостевом доме или мини-отеле, расположенном в городе Севастополь, придется отдать 19400 руб.
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Здоровье
Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 02 июля в 13:10
Автоспорт
Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
Sport24.ru 12:39
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ 10:46
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 08:51
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ вчера в 05:29
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Футбол
Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Здоровье
Ограничение на перемещение лиц старше 65 лет введут в Алматы
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Алматы вводятся новые карантинные меры.
Профиль 09:57
Политика
Бородай: Донбасс официально войдет в состав России
В Москве прошел съезд партии "Родина", в котором принял участие первый премьер-министр ДНР и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
Pravda.Ru 11:18
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Футбол
Новиков заявил, что «Динамо» сохраняет шансы на попадание в еврокубки
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после домашнего поражения от «Арсенала» в 26-м туре РПЛ (0:1) высказался о причинах неудачи в игре с туляками и шансах бело-голубых попасть в еврокубки.
Спорт-Экспресс 12:05
Политика
Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине
Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus Cross, до этого шпионам не удавалось поймать транспортное средство.
Car.ru 03:50
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
Общество
Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
Говорит Москва 07:27
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Автоспорт
Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии
Пилоты команд «Формулы-1» проведут акцию против расизма и неравенства перед стартом гонки Гран-при Австрии, но каждый гонщик сделает это по-своему.
Матч ТВ 09:16