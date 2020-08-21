ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле
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Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки
Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАСС07:09
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