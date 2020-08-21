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РИА Новости
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
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РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новости05:50
Телеканал Санкт-Петербург

В июле российские банки выдали 130 тыс. ипотечных кредитов

Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40
Телеканал 360°

Ипотека в России бьет исторические рекорды по суммам и срокам

Телеканал 360°21:49
Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъвчера в 14:40
Тюменская линия

Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

Тюменская линиявчера в 09:16
Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфаксвчера в 08:58
Lenta.ru

Россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки

Lenta.ru05:16

Жена Навального обратилась к Путину

Супруга оппозиционера Алексея Навального направила в Кремль обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором потребовала разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию.
Жена Навального обратилась к Путину
BFM.ru07:49
24

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русскомвчера в 22:45
915

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАССвчера в 04:51
29

Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
4

В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
69

В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».
РБК07:44

Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией — Хабиров

Уфа, 21 августа 2020, 14:47 — REGNUM Если компромисс по Куштау не будет найден до 4 сентября, то руководство Башкирии подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории.
REGNUM07:47
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Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ-Арене»

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи.
ТАСС Спорт06:25

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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