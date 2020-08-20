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Дума ТВ
Дума ТВ

В июле российские банки заработали почти в два раза больше, чем в июне

Прибыль российских банков в июле исчисляется суммой в размере около 131 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает июньский, сообщают в Центральном банке РФ.В источнике
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ИА Красная Весна

Российские банки в июле почти в два раза увеличили чистую прибыль

ИА Красная Весна14:31
Дума ТВ

В июле российские банки заработали почти в два раза больше, чем в июне

Дума ТВ10:55
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
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Lenta.ru07:48
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