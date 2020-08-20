В июле российские банки заработали почти в два раза больше, чем в июне
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Прибыль российских банков в июле исчисляется суммой в размере около 131 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает июньский, сообщают в Центральном банке РФ.В источнике