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Газета.Ru
Газета.Ru

В июле уровень международных резервов России вырос до $591,8 млрд

Российские международные резервы поднялись на 4% за июль 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, общая сумма резервов возросла до $591,8 млрд.В источнике
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ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМ09:09
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Service09:25
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:14
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

Известиявчера в 10:46
Вести.Ru

Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 10:01
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАСС09:25
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUMвчера в 09:28

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
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Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

На 8 августа, за день до президентских выборов, в городах Белоруссии были намечены концерты российских артистов, в том числе Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и групп «Фабрика», «Дискотека Авария», «Кар-Мэн» и «Краски».
РБК07:18
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

В последние годы Лукашенко на выборах противостояли известные оппозиционеры (например Андрей Санников в 2010 году или Александр Милинкевич в 2005 году), тогда как эти трое до весны этого года не были известны как профессиональные критики власти.
РБК09:24

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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