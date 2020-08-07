Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

В июле уровень международных резервов России вырос до $591,8 млрд

Российские международные резервы поднялись на 4% за июль 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, общая сумма резервов возросла до $591,8 млрд.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМ09:09
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:51
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUM09:43
Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:29
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Service09:25
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАСС09:25
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркет09:42

Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31

Иран случайно затопил макет авианосца США после военных учений

Иран на учениях топит модель американского авианосца в Персидском заливе. pic.twitter.com / wfVniSD167 — Константин Семин (@ KSyomin) February 25, 2015 Не исключается, что иранским властям придется прибегнуть к дорогостоящей спасательной операции, чтобы вытащить макет авианосца из воды, поскольку примерно пятая часть мировой нефти проходит через Ормузский пролив.
Экономика сегодня09:14

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

ЕС призвал Белоруссию освободить арестованных и не применять силу

Освободить всех активистов, задержанных по политическим мотивам, и отказаться от применения силы к митингующим призвал Белоруссию верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель 7 августа в своем заявлении.
ИА Красная Весна08:22
1