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В июле в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

Mossovetinfo.ru – В июле 2020 года в России было выдано рекордное для летних месяцев количество ипотечных кредитов, также установлен рекорд лета по объему выданных ипотечных кредитов, сообщается на официальном сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки

Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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Телеканал 360°

Выдача ипотеки побила рекорд в июле

Телеканал 360°вчера в 10:03
Тюменская линия

Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

Тюменская линия20 августа в 09:16
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новостивчера в 05:50
Долг.рф

Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов в июле 2020 года

Долг.рфвчера в 03:43
Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъ20 августа в 14:40
РБК

Рекордную выдачу ипотечных кредитов зафиксировали в июле

РБКвчера в 08:05
Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфакс20 августа в 08:58

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новостивчера в 03:31
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

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Новые Известия20 августа в 03:39
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Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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