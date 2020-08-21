В июле в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов
Mossovetinfo.ru – В июле 2020 года в России было выдано рекордное для летних месяцев количество ипотечных кредитов, также установлен рекорд лета по объему выданных ипотечных кредитов, сообщается на официальном сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).В источнике
С чего всё началось
Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки
Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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Интерфакс20 августа в 08:58