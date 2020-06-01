Экономика
Российская газетаВ июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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Общество
Роскачество проверило и сравнило водопроводную и бутилированную воду
«Судя по результатам исследования, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиНа для воды из-под крана, но, тем не менее, в целом уступает качеству бутилированной», — отмечается в сообщении.
Парламентская газета 03:27
Кино
Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов
Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновился
Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
Утро.ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты общероссийского голосования. Документ опубликован на сайте Кремля.
Дон-ТР 04:32
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:56
Политика
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
РИА Новости 05:17
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
Энергетика
Белоруссия планирует поставки нефти от 10 российских компаний в июне
Белоруссия в июне планирует поставки нефти на свои НПЗ от десяти российских компаний, общий объем составит около 1,1 млн тонн.
ТАСС 05:51
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Здоровье
Медиков – под контроль, экономику – в рост. Сергей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом
На следующей неделе поступит еще 20 тысяч респираторов третьего класса защиты и 400 тысяч штук медицинских перчаток. ⠀ - Также подписал план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который включает в себя целый спектр мероприятий.
Ульяновская правда 04:34
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
Экономика сегодня 04:38
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии условились возобновить переговоры
Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия, являющиеся противоборствующими сторонами конфликта в Ливии, выразили готовность возобновить мирные переговоры.
Наша версия 05:35
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Киберспорт
Valorant от авторов League of Legends вышла в России
Riot Games выпустила Valorant в России — это условно-бесплатный соревновательный шутер в стиле Counter-Strike, но с героями, у каждого из которых есть свои уникальные умения.
Игромания.ру 01:00
Футбол
Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50