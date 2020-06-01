По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.

В июне цены на аренду жилья могут повыситься

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 1K

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 411

Здоровье У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина. 2

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

Политика Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 13

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 2

Общество Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 7

Общество Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате. 56

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 20

Политика Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп. 107

Происшествия В Нью-Йорке начались мародерства Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. 46

Общество В Токио произошел скачок числа новых случаев заражения COVID-19 В японской столице зафиксирован резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом, хотя неделю назад в Токио отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.

Футбол «Саутгемптон» продлит контракт с главным тренером Официально будет объявлено во вторник, 2 июня. Хазенхюттль с 2018 года работает с «Саутгемптоном».

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 36

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 9

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 2

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 632

Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 19