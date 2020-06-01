Экономика
Российская газетаВ июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
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Переехавшие на время изоляции на дачу стали сдавать свои городские квартиры
Коммерсантъ31 мая в 17:01
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