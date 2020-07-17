Экономика
СаминвесторВ июне промышленность упала на 9,4%
Добыча из-за соглашения ОПЕК+ просела на 14,2%, обработка - на 6,4%. В итоге за I полугодие 2020 года промышленность снизилась на 3,5%. Министерство экономического развития обратило внимание на то, что российская промышленность на пике карантинных ограничений упала существенно меньше, чем в других развитых и развивающихся странах.
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Падение производства в РФ из-за COVID-19 оказалось ниже, чем у других стран
ИА Красная Веснавчера в 15:19
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Наука
Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака
Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде.
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Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
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В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com вчера в 03:21
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Экономика
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда
Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом до 19 августа главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
РИА Новости 01:08
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском вчера в 02:38
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Интерфакс вчера в 15:25
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула пострадал от пожара
От пожара, возникшего накануне поздно вечером, 16 июля, серьёзно пострадало одно из исторических зданий бывшего сереброплавильного завода 1837 года постройки.
REGNUM 01:03
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
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Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Общество
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ вчера в 05:24
Авто
Новый BMW i7 впервые заметили на тестах
Компания BMW вывела на тесты прототип электрокара i7, который был замечен фотошпионами.
32CARS.ru вчера в 08:30
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%
В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.
Газета.Ru вчера в 22:17
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Автоспорт
Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено
CT news вчера в 18:27