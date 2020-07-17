Добыча из-за соглашения ОПЕК+ просела на 14,2%, обработка - на 6,4%. В итоге за I полугодие 2020 года промышленность снизилась на 3,5%. Министерство экономического развития обратило внимание на то, что российская промышленность на пике карантинных ограничений упала существенно меньше, чем в других развитых и развивающихся странах.

В июне промышленность упала на 9,4%

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