Происшествия
ВедомостиВ издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.
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с чего всё началось
Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.Ведомости11:13
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