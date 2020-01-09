Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.

с чего всё началось

Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

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