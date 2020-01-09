Происшествия

ВедомостиВедомостиВ издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.
Ведомости11:13

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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Ведомости11:13

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Интерфакс12:30

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URA.Ru12:51

«Ведомости»: следствие назвало имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Znak.com12:48
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