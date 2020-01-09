17 декабря прошлого года стало известно, что после прокурорской проверки в части было возбуждено дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан сам Шамсутдинов. Ранее Минобороны объявило о планах расформировать батальон, где он служил.

с чего всё началось

По данным издания, в издевательствах над открывшим стрельбу солдатом подозревается его сослуживец по подразделению Рустам Мухатов. Потерпевшими по делу проходит Шамсутдинов и еще несколько человек. Расследование дела продолжается.

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

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