Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

По данным издания, в издевательствах над открывшим стрельбу солдатом подозревается его сослуживец по подразделению Рустам Мухатов. Потерпевшими по делу проходит Шамсутдинов и еще несколько человек. Расследование дела продолжается.
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с чего всё началось

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

17 декабря прошлого года стало известно, что после прокурорской проверки в части было возбуждено дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан сам Шамсутдинов. Ранее Минобороны объявило о планах расформировать батальон, где он служил.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

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«Ведомости»: следствие назвало имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Znak.com12:48
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