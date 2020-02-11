Общество
Русская ПланетаВ кабинете калининградского гинеколога обнаружена камера
Жительница Калининграда пожаловалась на установленную в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеру. Девушка обратилась с жалобой в министерство здравоохранения региона и прокуратуру, откуда пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации
Новый Калининград.Ru10:56
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Общество
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Экономика
Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян
С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Космос
Копии нашей цивилизации могут существовать и на других планетах
Один из астрономов говорит, что вопрос не в том, существуют ли инопланетяне, а в том, где они существуют.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Общество
Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты
Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.
Здоровье
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Приказ об увольнении подписан сегодня В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
Общество
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.
Космос
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что коричневые карлики изначально формировались как звезды, а газовые гиганты — как планеты.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Армия и оружие
В Сирии погибли турецкие военные
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса
Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с новым геном
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Хоккей
Заварухин: те, кто ездил в сборную, не смогли добавить «Сибири» эмоций и результата
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от "Куньлунь Ред Стар" (0:3).
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.