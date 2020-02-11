Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаВ кабинете калининградского гинеколога обнаружена камера

Жительница Калининграда пожаловалась на установленную в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеру. Девушка обратилась с жалобой в министерство здравоохранения региона и прокуратуру, откуда пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

КП - Калининград11:32

СКР: В Калининграде проверят женскую консультацию на наличие камер в кабинетах гинекологов

Каскад11:05

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

РИА Новости10:21

В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации

Новый Калининград.Ru10:56

В Калининграде установили видеокамеры в кабинете гинеколога женской консультации, СКР начал проверку

Клопс10:42

СК проводит проверку после жалоб на видеокамеры в кабинетах гинекологов в Калининграде

Калининград.Ru12:01

В Калининграде разгорелся скандал из-за установки видеокамер в кабинетах гинекологов

НТВ06:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

NewInform 06:21
Общество

Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании

В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
7 регион 13:14
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
ПроТуймазы вчера в 01:20
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Общество

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
РИА Новости 21:34
Космос

Копии нашей цивилизации могут существовать и на других планетах

Один из астрономов говорит, что вопрос не в том, существуют ли инопланетяне, а в том, где они существуют.
HotGeo 07:43
Происшествия

ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году

РБК 21:33
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Хоккей

«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Газета.Ru 14:31
Общество

Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.
РБК 15:00
Здоровье

Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ

Приказ об увольнении подписан сегодня В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
Байкал-Daily 02:33
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Известия 20:23
Общество

В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.
РИА Новости 02:06
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Космос

Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду

Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что коричневые карлики изначально формировались как звезды, а газовые гиганты — как планеты.
РИА Новости 07:10
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:06
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru 14:31
Армия и оружие

В Сирии погибли турецкие военные

Деловое.ТВ вчера в 09:14
Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса

Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Общественное телевидение России 21:10
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
RT на русском 10:34
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru 21:27
Наука

В Бразилии обнаружен вирус с новым геном

Shraibikus News вчера в 06:18
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета вчера в 07:51
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ 05:09
Хоккей

Заварухин: те, кто ездил в сборную, не смогли добавить «Сибири» эмоций и результата

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от "Куньлунь Ред Стар" (0:3).
Чемпионат 10:27
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
REGNUM 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное