Жительница Калининграда пожаловалась на установленную в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеру. Девушка обратилась с жалобой в министерство здравоохранения региона и прокуратуру, откуда пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.

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Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

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Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".