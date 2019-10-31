Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой.
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Загримирован посмертно

Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.
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Эхо Москвы11:03

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Газета.Ru07:36

В воинской части в Калужской области срочник покончил с собой в кабинете командира

URA.Ru06:14

Появилась новая версия гибели солдата в воинской части под Калугой

РЕН ТВ08:15

Загримирован посмертно

Коммерсантъвчера в 18:26
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Происшествия

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Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с задержанным за убийство шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) Денисом Поздеевым.
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По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
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