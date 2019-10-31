Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.

с чего всё началось

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой.

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