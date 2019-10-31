Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой.
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с чего всё началось

Загримирован посмертно

Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.
Коммерсантъвчера в 18:26

Подробнее о событии

Источник рассказал иную версию гибели призывника в части под Калугой

Известия09:32

Близкие срочника из Калуги выдвинули свою версию смерти солдата

URA.Ru13:50

Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части

Lenta.ru12:30

Появились неожиданные подробности в деле о смерти солдата под Калугой

Газета.Ru15:05

Появилась новая версия гибели солдата в воинской части под Калугой

РЕН ТВ08:15

В Козельске завели дело о доведении до самоубийства 21-летнего военного. Родственники считают, что его убили

Дождь05:00

Загримирован посмертно

Коммерсантъвчера в 18:26
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Армия и оружие

США поменяют калибр из-за России

Lenta.ru 17:13
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Хоккей

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»

Газета.Ru 15:12
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Шоу-бизнес

Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак

Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
News.ru вчера в 09:11
Политика

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ 15:59
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Шоу-бизнес

62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье

Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
7Дней.ру 19:00
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Авто

Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 03:05
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Общество

Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Российская газета 15:08
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Дни24 14:13
Футбол

«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:54
Футбол

Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом в матче чемпионата Италии

РИА Новости 17:57
Происшествия

Land Cruiser повис на леерном ограждении в Корсакове

АСТВ 18:32
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