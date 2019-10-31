Происшествия
Lenta.ruВ кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, 16 октября 21-летний военнослужащий покончил с собой.
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с чего всё началось
Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.Коммерсантъвчера в 18:26
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Армия и оружие
США поменяют калибр из-за России
Lenta.ru 17:13
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия
Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка
В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»
Газета.Ru 15:12
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
News.ru вчера в 09:11
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ 15:59
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 05:22
Шоу-бизнес
62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье
Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
7Дней.ру 19:00
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 03:05
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Общество
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp
Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Российская газета 15:08
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье
Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Дни24 14:13
Футбол
«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:54