Автоспорт Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1 Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.

Космос Большой астероид 1998 OR2 пролетит 29 апреля недалеко от Земли В субботу (18 апреля) обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационный снимок астероида 1998 OR2, который 29 апреля 2020 года пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты. 54

Происшествия В кузбасской деревне загорелись семь домов Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. 3

Финансы Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.

Гаджеты Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450 Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.

Общество Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин. 26

Общество В Калужской области 415 человек лечатся от коронавируса По состоянию на 10:00 23 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 437, вечером 22 апреля таковых было 383.На данный момент выздоровели 14 человек, в списках умерших значатся 8 человек. 101

Здоровье В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля. 340

Шоу-бизнес Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram. 65

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20 На Сахалине число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло с 19 до 20.

Общество В Татарстане выявлено 57 новых случаев коронавируса В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заразилось еще 57 человек.

Армия и оружие ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 64

Общество В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники. 1K

Технологии ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев. 59

Экономика Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов. 93