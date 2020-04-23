Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
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В краевом правительстве вновь идут следственные действия по делу о пермском зоопарке

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В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

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Интересуют старые проекты, в том числе зоопарк. У вице-премьера Прикамья Михаила Сюткина проходит обыск

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