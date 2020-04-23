Общество
Российская газетаВ кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
МВД приостановило депортацию иностранцев на период пандемии
За весь период в России выздоровели 4891 заболевших, зафиксировано 555 смертей, связанных с коронавирусом.
Rambler News Service 05:41
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Общество
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении Программа работает только в тех регионах, где приняты меры по ограничению передвижения.
MySLO.ru 06:56
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Экономика
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых
Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил глава регулятора Яков Смолий.
Взгляд.ру 07:25
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Белоусов сообщил, когда запустят механизм поддержки крупных компаний
Механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах, будет запущен в России со следующей недели, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
РИА Новости 08:23
Происшествия
Зараженный коронавиурсом пенсионер сбежал из больницы в Липецке
Сбежавшего пенсионера вскоре нашли, задержали и вызвали на место скорую помощь. В последствии зараженного передали медикам.
КП - Липецк 07:54
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Происшествия
Бывший депутат Волчек задержан за вымогательство 8 млн рублей
Волчек и Плиев были задержаны и доставлены в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ними следственных действий и допроса в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве.
РЕН ТВ 04:51
Футбол
«ПСЖ» отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году
Приоритетной задачей руководства «ПСЖ» является сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
Евро-футбол.ру 07:23
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Гаджеты
Первым смартфоном на процессоре Helio G85 окажется модель Redmi 10X
Сетевые источники сообщают о том, что бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, готовит к выпуску первый в мире смартфон на аппаратной платформе MediaTek Helio G85.
3DNews 02:18
Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода
В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
Политика
Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине
Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:45
Футбол
Экс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома.
РИА Новости 05:54
Экономика
Госдолг США достиг рекордных $24,5 трлн
Общая сумма госдолга США достигла рекордного уровня — 24,5 трлн долларов.
BFM.ru 07:51
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Общество
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти.
RuNews24.ru 05:28
Гаджеты
В стандартном почтовом клиенте iOS нашли опасную уязвимость
Компания ZecOps, которая в США занимается вопросами компьютерной безопасности, заявила о том, что уже более двух стандартный почтовый клиент iPad OS и iOS подвергается скрытым хакерским атакам.
Faktom 05:53
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59