Политика

РЕН ТВРЕН ТВГончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке

Истец (Гончарук) просит суд запретить председателю Разумкову "до вынесения решения по существу" включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины или кого-либо другого из кабинета министров.
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Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

Lenta.ru14:00

Премьер Украины написал заявление об отставке

РЕН ТВ13:03

В кабмине Украины опровергли информацию о поданном Гончаруком иске

РБК14:46

В кабмине Украины опровергли информацию об иске Гончарука к Разумкову

Московский Комсомолец13:39

СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

Вести.Ru13:33

Правительство Украины опровергло информацию об обращении Гончарука в суд из-за отставки

ТАСС13:50

Кабмин Украины опроверг данные об иске Гончарука по поводу отставки

Газета.Ru13:52
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Завершено следствие по делу историка Соколова

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Политика

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В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
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Алексей Валерьевич Гончарук
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Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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Дмитрий Александрович Разумков
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховного совета Украины с 29 августа 2019 года. Глава политической партии «Слуга народа» с 27 мая по 10 ноября 2019.
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