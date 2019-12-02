Политика

РБКРБКВ кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возможной потере Киевом контроля над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств в своем Twitter-аккаунте
.
Lenta.ruвчера в 23:54

Подробнее о событии

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

РБК00:09

Украина готова принять в свой состав пару областей России

URA.Ruвчера в 23:25

Украинский вице-премьер заявил о готовности страны «принять пару российских областей»

Комсомольская правдавчера в 23:29

На Украине захотели «принять пару областей» России

Газета.Ruвчера в 23:27

В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Известиявчера в 23:32

На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России

РИА Новостивчера в 22:32

Кулеба: готовы принять пару областей РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество

Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Происшествия

Пуля попала в голову: подробности убийства 3-летнего сына депутата Соболева в Киеве

Неизвестный выстрелил по автомобилю, в котором находился Вячеслав и его семья. Пуля попала в голову его трехлетнему сыну.
Российский Диалог вчера в 16:54
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился словами французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Общество

В России планируют ужесточить наказание за задержку зарплат

В России количество штрафов за задержку зарплат планируют приравнять к числу сотрудников, вовремя не получивших деньги.
Клопс 00:44
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Футбол

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.
Московский Комсомолец вчера в 12:59
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общественная электронная газета 00:46
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Политика

Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Lenta.ru вчера в 17:22
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru вчера в 11:12
Политика

В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием

Согласно документу, россияне смогут вернуть 13 процентов от своих расходов на спорт.
Lenta.ru вчера в 16:03
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 04:24
Армия и оружие

Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике

ФАН вчера в 23:51
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Кино

Опубликованы фото со съемочной площадки «Аватара 2»

В официальном Twitter франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовано фото со съемочной площадке.
Культуромания 00:50
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
РБК 00:00
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное