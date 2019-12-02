Политика
РБКВ кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
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с чего всё началось
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возможной потере Киевом контроля над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств в своем Twitter-аккаунте.Lenta.ruвчера в 23:54
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Украинский вице-премьер заявил о готовности страны «принять пару российских областей»
Комсомольская правдавчера в 23:29
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