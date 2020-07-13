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Парламентская газетаПарламентская газета

В кабмине допустили снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году.В источнике
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Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов

Газета.Ruвчера в 13:39

Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новостивчера в 04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

ТАССвчера в 06:36

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке до рекордно низкого значения

Rambler News Serviceвчера в 06:18

В правительстве пообещали продлить меры поддержки по льготной ипотеке

News.ruвчера в 05:30

Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

Lenta.ruвчера в 08:39

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Интерфаксвчера в 04:34
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей01:09
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалтвчера в 07:56
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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Известиявчера в 16:04
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новостивчера в 11:56
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русскомвчера в 13:47
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