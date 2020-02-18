Общество

Газета.RuГазета.RuВ кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
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В кабмине не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:01, Ашберн
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