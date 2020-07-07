Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство. Как сообщает ТАСС, законопроект был внесен в Государственную думу еще в конце февраля.

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

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