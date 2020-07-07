Политика

Газета.RuГазета.RuВ кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство. Как сообщает ТАСС, законопроект был внесен в Государственную думу еще в конце февраля.
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В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Газета.Ru03:53

Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

РИА Новости00:02

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

ТАСС01:09

Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов

RT на русском00:34

Правительство РФ поддержало запрет на второе гражданство послов

URA.Ru00:22

В правительстве поддержали запрет послам РФ иметь иностранное гражданство

Известия00:21

Правительство одобрило запрет послам иметь второе гражданство или ВНЖ

РБК02:15
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Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
Космос

На Восточный доставлено новое оборудование для ракеты «Ангара»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный прибыло оборудование для космического ракетного комплекса «Ангара».
3DNews вчера в 02:59
Общество

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Единоборства

Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 05 июля в 19:48
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
Авто

Land Rover начал предлагать автомобили по подписке в России

Evo-rus.com 04:14
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика

В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России

Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Авто

Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Ранее неоднократно появлялась информация о возобновлении производства Aston Martin DB5 – самого известного автомобиля франшизы про Джеймса Бонда.
Дни24 вчера в 22:00
Экономика

Цифра: сколько татарстанцы задолжали за ЖКХ во время пандемии

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов заявил, что в период пандемии структуры ЖКХ работали в усиленном режиме, так как большая часть населения находилась в многоквартирном жилье, а управляющие организации были задействованы в обработке подъездов.
Inkazan 06:20
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Политика

Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в июне в России снизились на 14,6%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Общество

Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

RT на русском вчера в 05:17
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru вчера в 05:34
Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 226 носителей коронавируса

REGNUM 03:59
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