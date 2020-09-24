В кабмине прокомментировали законопроект о всероссийской реновации
Как пишет РБК со ссылкой на слова Хуснуллина, законопроект о всероссийской реновации включает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, документ также предусматривает комплексное развитие территорий совместно с инвесторами.В источнике
Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн кв. м такого жилья. Мы видим, что аварийного жилья становится с каждым годом все больше. Поэтому есть целый ряд предложений, как эту программу ускорить.
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Хуснуллин заявил, что законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации
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