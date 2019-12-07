Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы, ее участников разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В центре Москвы произошла массовая драка в кафе

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