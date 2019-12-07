Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы произошла массовая драка в кафе

Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы, ее участников разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в московском торговом центре

Вечерняя Москва03:58

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Таганский пассаж» в Москве

РЕН ТВвчера в 13:42

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в центре Москвы

Москва 2402:25

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

РБК02:23

После стрельбы в кафе на Таганской улице в Москве возбудили уголовное дело

ТАСС02:06

В центре Москвы произошла массовая драка в кафе

РИА Новостивчера в 14:37

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

Известия02:52
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Футбол

Навальный о Слуцком: думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный

Леонид Слуцкий в программе «Всему Головин» на канале Youtube рассказал о своей жизни в Голландии, сравнил Россию с Европой, а также поговорил о политике.
ODDS.ru 06:29
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Политика

Зеленский созовет закрытое совещание СНБО перед нормандским саммитом

Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) накануне встречи в Париже лидеров стран "Нормандской четверки".
ИА Новороссия 05 декабря в 01:30
Общество

Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом

Газета.Ru 07:03
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Известия вчера в 10:23
Политика

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru 06:06
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Происшествия

Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

RT на русском 05:35
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета 06:41
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио вчера в 09:54
Происшествия

Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

Газета.Ru 05 декабря в 07:33
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Политика

Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
REGNUM 04:50
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
РИА Новости вчера в 00:00
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».
Взгляд.ру 04 декабря в 09:12
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК 04:28
Армия и оружие

Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса

Россия выступает против милитаризации космоса.
ТК Звезда 04 декабря в 10:02
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество

Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного

Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
РИА Новости 05:51
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники

На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 04:02
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 04 декабря в 19:26
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости 05 декабря в 17:05
Общество

Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Коммерсантъ вчера в 03:31
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
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