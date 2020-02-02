Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое человек уже извлечены из-под завалов, эвакуировались около 200 человек, сообщили в спасательном ведомстве.

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

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