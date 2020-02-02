Происшествия

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Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое человек уже извлечены из-под завалов, эвакуировались около 200 человек, сообщили в спасательном ведомстве.
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В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

ТАСС17:02

В Новосибирске четырех человек извлекли живыми из-под завалов в кафе

РИА Новости17:34

Фото кафе в Новосибирске, где произошло обрушение кровли

РЕН ТВ17:17

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

РБК17:20

Крыша кафе обрушилась на посетителей в Новосибирске

Известия17:35

Из-под завалов здания в Новосибирске извлечены три человека

RT на русском17:28

Десять человек оказались под завалами рухнувшего кафе в Новосибирске

Российская газета17:27
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