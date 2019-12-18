Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13:39
Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 04:22
Футбол

«Интер» дома разгромил «Дженоа»

Спорт-Экспресс 13:56
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
Экономика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК 09:51
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Известия 12:22
Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
РИА Новости 11:15
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Происшествия

Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

Интерфакс 07:48
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 11:37
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Происшествия

Черный ящик разбившегося Ан-72 нашли в ДР Конго

ФАН 13:07
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
РБК 08:51
Футбол

«Шеффилд» на выезде обыграл «Брайтон» в 18-м туре АПЛ

"Шеффилд" на выезде обыграли "Брайтон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 12:17
Армия и оружие

Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году

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Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
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Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи

В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
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Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста

В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
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«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

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В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
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Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники

Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники.
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Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
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Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
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