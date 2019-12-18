Экономика
Российская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках
Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.РИА Новости18 декабря в 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Футбол
«Интер» дома разгромил «Дженоа»
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Экономика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
Происшествия
Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге
На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
Футбол
«Шеффилд» на выезде обыграл «Брайтон» в 18-м туре АПЛ
"Шеффилд" на выезде обыграли "Брайтон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Здоровье
Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники
Псковские медики получили 51 единицу новой спецтехники.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.