Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Общество

В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров

Рекламодателями выступали онлайн-казино. В среднем в месяц с одного сайта «пираты» могли получить более 500 тысяч рублей.
RuNews24.ru 19 декабря в 22:58
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Известия 12:22
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

В Апатитах подростки напали на полицейских

Российская газета 09:38
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну решением судей

В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуне единогласным решением судей.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес

«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой

Lisa.ru вчера в 02:30
Кино

В сети появился саундтрек к фильму «Кошки»

Афиша Daily вчера в 07:54
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Российская газета 05:58
Хоккей

«Ак Барс» дома проиграл «Сибири»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома проиграл «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БИЗНЕС Online 11:51
Футбол

«Шеффилд» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

"Шеффилд Юнайтед" обграл "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:18
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
ГЛАС.RU 03:07
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru 09:04
Происшествия

Арестованного депутата собрания Чебоксар подозревают в подлогах

Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).
REGNUM 03:59
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Происшествия

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Lenta.ru вчера в 10:36
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru вчера в 11:32
Спорт

WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.
Известия 02:37
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Astera вчера в 15:57
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Политика

Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»

Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна вчера в 09:14
Политика

Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста

В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Утро.ru 09:55
Шоу-бизнес

Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.
News.ru 09:59
Общество

Стало известно расписание ЕГЭ в 2020 году

Напомним, за организацию ЕГЭ по итогам 2019 года Тамбовская область получила высший балл.
Онлайн Тамбов.ру 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное