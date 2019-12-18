Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28
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Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Космос

Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
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Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей

Спорт-Экспресс 10:35
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Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
Газета.Ru 06:32
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Авто

Volkswagen показал новый Passat для России

Немецкий автомобильный бренд Volkswagen показал абсолютно новую генерацию своей популярной модели Passat, сообщив, что машина будет адаптирована для российских условий.
Evo-rus.com 09:15
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
РИА Новости 11:46
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

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Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

Lenta.ru 14:24
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
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Технологии

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

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Происшествия

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
РБК 13:02
Космос

На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии

65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
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Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
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Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
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Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.
Известия 15:36
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
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В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки вчера в 12:17
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

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В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка

Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
RT на русском 15:28
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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

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Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске в свой адрес.
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Названы десять худших фильмов 2019 года

Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Peterburg2.ru 15:13
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