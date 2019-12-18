Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28
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Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Газета.Ru 04:11
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 18 декабря в 07:40
Происшествия

В результате стрельбы в Петербурге был ранен один человек

REGNUM 06:37
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

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Глава «Нафтогаза» оценил санкции против «Северного потока-2»

Ранее Министерство финансов США сообщило, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Подростки массово избили полицейских в Апатитах

Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
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Происшествия

Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

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Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Общество

Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети

Правительство России на заседании в четверг одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
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«Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Sports.ru 05:50
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Политика

Россия, Украина и ЕК пришли к соглашению по транзиту газа

Российская Федерация, Украина и Европейская комиссия смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа.
Аргументы недели вчера в 09:26
Политика

Россию с газом обманули дважды — мнение

Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Rusvesna.su 05:17
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
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Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие

ВС Армении получили на вооружение российские ЗРК «Тор-М2КМ»

Вооруженные силы Армении получили на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" в модульном исполнении.
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Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия 18 декабря в 10:59
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске

В числе прочего, в сообщениях есть угроза, что отец певицы Фриске собирается приехать к Пригожину с винтовкой.
Телеканал 360° вчера в 17:07
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
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